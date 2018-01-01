Хертогенбос. Леся Цуренко – Кристина Плишкова: обзор матча первого круга (Видео)

Сегодня, 17:48 0 | Теннис / Видео

Леся Цуренко, посеянная под четвертым номером на турнире WTA категории International - Ricoh Open в Хертогенбосе (Нидерланды), стартовала с победы над чешкой Кристиной Плишковой, занимающей в рейтинге WTA 113-е место, со счетом



Во втором круге соперницей Цуренко будет бельгийка Кирстен Флипкенс, котолрая была сильнее хорватки Александры Крунич – 6:3, 3:6, 6:1.



32-я ракетка мира украинка, посеянная под четвертым номером на турнире WTA категории International - Ricoh Open в Хертогенбосе (Нидерланды), стартовала с победы над чешкой, занимающей в рейтинге WTA 113-е место, со счетом 6:4, 6:4 . Матч продолжался 1 час 18 минут.Во втором круге соперницей Цуренко будет бельгийка Кирстен Флипкенс, котолрая была сильнее хорватки Александры Крунич – 6:3, 3:6, 6:1.