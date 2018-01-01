Хертогенбос. Цуренко вышла во второй круг





В Хертогенбосе (Нидерланды) на турнире WTA категории International - Ricoh Open с призовым фондом $ 226,750 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.32-я ракетка мира, 30-летняя украинка, посеянная под четвертым номером, одержала победу над 27-летней чешкой, занимающей в рейтинге WTA 113-е место, со счетом 6:4, 6:4.Матч продолжался 1 час 18 минут. Цуренко выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету Леси два эйса при отсутствии двойных ошибок, а Кристина семь раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. После этой встречи украинка стала лидером их личного противостояния – 2:1.Во втором круге соперницей Цуренко будет или бельгийка Кирстен Флипкенс, или сербка Александра Крунич.Теннис. WTA. Internazional - Ricoh Open. Хертогенбос (Нидерланды). Трава. Призовой фонд $250 000. 32 участницы.Леся Цуренко (Украина, 4) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:4