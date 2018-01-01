Надаль: Если выиграю ещё пару ТБШ и приближусь к Федереру, это будет невероятно

Вчера, 15:58 110 | Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от победы на Открытом чемпионате Франции. В финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом



«Я прибавлял в мелочах каждый день, работал с правильным настроем и страстью. Только так я мог вернуться к своему лучшему состоянию, — цитирует Надаля официальный сайт тура. - Эта победа очень много значит для меня. Но больше всего я удовлетворён тем, что сумел изменить ход неудачно складывавшегося сезона.



Если я сумею выиграть ещё пару турниров «Большого шлема» и приближусь к Роджеру, это будет невероятно. Но даже если этого не будет, всё равно это нечто невероятное. Я вновь выиграл «Ролан Гаррос», вновь прекрасно себя чувствую на корте. Это главное. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Я постараюсь и дальше наслаждаться игрой и завоёвывать шансы бороться на высочайшем уровне».



Ролан Гаррос. Надаль - Тим: обзор финального матча (Видео)

Надаль в 12-й раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос» и стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема». В активе швейцарца



Испанский теннисистподелился эмоциями от победы на Открытом чемпионате Франции. В финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 «Я прибавлял в мелочах каждый день, работал с правильным настроем и страстью. Только так я мог вернуться к своему лучшему состоянию, — цитирует Надаля официальный сайт тура. - Эта победа очень много значит для меня. Но больше всего я удовлетворён тем, что сумел изменить ход неудачно складывавшегося сезона.Если я сумею выиграть ещё пару турниров «Большого шлема» и приближусь к Роджеру, это будет невероятно. Но даже если этого не будет, всё равно это нечто невероятное. Я вновь выиграл «Ролан Гаррос», вновь прекрасно себя чувствую на корте. Это главное. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Я постараюсь и дальше наслаждаться игрой и завоёвывать шансы бороться на высочайшем уровне».Надаль в 12-й раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос» и стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема». В активе швейцарца Роджера Федерера 20 титулов на Grand Slam.