На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Надаль: Если выиграю ещё пару ТБШ и приближусь к Федереру, это будет невероятно
Надаль: Если выиграю ещё пару ТБШ и приближусь к Федереру, это будет невероятноИспанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от победы на Открытом чемпионате Франции. В финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

«Я прибавлял в мелочах каждый день, работал с правильным настроем и страстью. Только так я мог вернуться к своему лучшему состоянию, — цитирует Надаля официальный сайт тура. - Эта победа очень много значит для меня. Но больше всего я удовлетворён тем, что сумел изменить ход неудачно складывавшегося сезона.

Если я сумею выиграть ещё пару турниров «Большого шлема» и приближусь к Роджеру, это будет невероятно. Но даже если этого не будет, всё равно это нечто невероятное. Я вновь выиграл «Ролан Гаррос», вновь прекрасно себя чувствую на корте. Это главное. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Я постараюсь и дальше наслаждаться игрой и завоёвывать шансы бороться на высочайшем уровне».

Ролан Гаррос. Надаль - Тим: обзор финального матча (Видео)

Надаль в 12-й раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос» и стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема». В активе швейцарца Роджера Федерера 20 титулов на Grand Slam.

По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ролан Гаррос. Надаль - Тим: обзор финального матча (Видео)
Надаль рассказал, что ожидает от Федерера в 1/2 финала «Ролан Гаррос»
Ролан Гаррос. Надаль - Нишикори: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Ролан Гаррос. Победа Надаля над Тимом: обзор финального матча (видео)
Ролан Гаррос. Надаль обыграл Дель Потро и вышел в финал на Тима
Ролан Гаррос. Обзор финального матча Надаль – Вавринка (Видео)
Ролан Гаррос. Надаль стартовал с победы над Хаасе
Надаль: приложу все силы, чтобы выиграть «Ролан Гаррос» в 10-й раз
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Рафаэль Надаль не будет участвовать в турнирах до Уимблдона
Надаль: Если выиграю ещё пару ТБШ и приближусь к Федереру, это будет невероятно
Доминик Тим: Я спустился из рая в ад
Хертогенбос. Цуренко стартовала с победы в парном разряде
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял десять позиций

Последние новости спорта

21:02

Украинские борцы завоевали 13 медалей на чемпионате Европы U-20 146 | Борьба

16:38

Валттери Боттас: Дуэль с Риккардо была на грани дозволенного 155 | Формула-1

16:25

Рафаэль Надаль не будет участвовать в турнирах до Уимблдона 166 | Теннис

16:13

Квартет украинок выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло 152 | Легкая атлетика

15:58

Надаль: Если выиграю ещё пару ТБШ и приближусь к Федереру, это будет невероятно 143 | Теннис

15:45

Доминик Тим: Я спустился из рая в ад 138 | Теннис

15:32

Хертогенбос. Цуренко стартовала с победы в парном разряде 132 | Теннис

12:16

Магнус Карлсен лидирует на турнире в Ставангере после пятого тура 218 | Шахматы

11:51

Де ла Хойа — Головкину: Выиграй пояс, потом подумаем о бое с Альваресом 164 | Бокс

11:35

Заба Джуду госпитализировали после поражения нокаутом 199 | Бокс

Все новости

ФОТО

Геннадий Головкин vs Стив Роллс (Фото боя)

Победа Энди Руиса над Энтони Джошуа (Фото)

Энтони Джошуа оказался легче Энди Руиса: (Фото, видео)

Энтони Джошуа - Энди Руис: финальная пресс-конференция, дуэль взглядов (Фото, видео)

Сборная Финляндии – чемпион мира по хоккею (Фото)

Уайлдер vs Бризил (Фото боя)

Сауль Альварес vs Дэниел Джейкобс (Фото боя)

ВИДЕО

Головкин vs Роллс: лучшие моменты боя (Видео)

Ролан Гаррос. Надаль - Тим: обзор финального матча (Видео)

Ролан Гаррос. Барти - Вондроушова: обзор финального матча (Видео)

Ролан Гаррос. Джокович - Тим: обзор матча 1/2 финала (Видео)

НБА. Серж Ибака и Дрэймонд Грин – в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Ролан Гаррос. Надаль – Федерер: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Ролан Гаррос. Вондроушова - Конта: обзор матча 1/2 финала (Видео)



Топ-новости недели

Формула-1. Льюис Хэмилтон – победитель Гран-при Канады
Ролан Гаррос. Надаль защитил титул, обыграв Тима
Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса (+Видео нокаута)
Эшли Барти стала чемпионкой «Ролан Гаррос», победив в финале Вондроушову
Богдан Бондаренко – победитель четвертого этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2019 (175)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги