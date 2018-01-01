Хертогенбос. Цуренко стартовала с победы в парном разряде

В Хертогенбосе (Нидерланды) на турнире WTA категории International - Ricoh Open с призовым фондом $ 226,750 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(228-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница(107) из Китая стартовали с победы над первыми сеяными американкой(14) и чешкой(13) со счетом 0:6, 6:3, 10:7.Поединок длился 1 час 4 минуты. Цуренко и Яфань реализовали три брейк-пойнта из четырех, Меликар и Пешке – пять из пяти. На счету победительниц один эйс и одна двойная ошибка, а соперницы три раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче.За выход в полуфинал турнира Цуренко и Яфань сыграют или с белоруской Лидией Морозовой и австралийкой Сторм Сандерс, или с чешками Кристиной Плишковой и Барборой Штефковой.В одиночном разряде первой соперницей Леси Цуренко будет Кристина Плишкова.