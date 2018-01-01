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Хертогенбос. Цуренко стартовала с победы в парном разряде
Хертогенбос. Цуренко стартовала с победы в парном разрядеВ Хертогенбосе (Нидерланды) на турнире WTA категории International - Ricoh Open с призовым фондом $ 226,750 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Леся Цуренко (228-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница Ван Яфань (107) из Китая стартовали с победы над первыми сеяными американкой Николь Меликар (14) и чешкой Кветой Пешке (13) со счетом 0:6, 6:3, 10:7.

Поединок длился 1 час 4 минуты. Цуренко и Яфань реализовали три брейк-пойнта из четырех, Меликар и Пешке – пять из пяти. На счету победительниц один эйс и одна двойная ошибка, а соперницы три раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче.

За выход в полуфинал турнира Цуренко и Яфань сыграют или с белоруской Лидией Морозовой и австралийкой Сторм Сандерс, или с чешками Кристиной Плишковой и Барборой Штефковой.

В одиночном разряде первой соперницей Леси Цуренко будет Кристина Плишкова.
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