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Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял десять позиций
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял десять позицийАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 10 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский потерял десять позиций и опустился на 121-е место. 

Илья Марченко, занимает 381-ю строчку рейтинга.
 
В Топ-10 мирового рейтинга произошло два из изменения. Россиянин Карен Хачанов стал девятой ракеткой мира, поднявшись с одиннадцатого места. Десятку десятку сильнейших теннисистов мира замкнул итальянец Фабио Фоньини, поднявшись с 12-й строчки.
Возглавляет рейтинг по-прежнему серб Новак Джокович, опережая испанца Рафаэля Надаля на 4770 очков. 

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 10.06 2019 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12715 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6670
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4685
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4360
6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) - 4215
7 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 4040
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3565
9 (11). Карен Хачанов (Олссия) – 2980
10 (12). Фабио Фоньини (Италия) - 2785

121 (111). Сергей Стаховский (Украина) – 464
381 (381). Илья Марченко (Украина) – 43

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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