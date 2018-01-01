Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял десять позиций

Сегодня, 10:03 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 10 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский потерял десять позиций и опустился на 121-е место.



Илья Марченко, занимает 381-ю строчку рейтинга.



В Топ-10 мирового рейтинга произошло два из изменения. Россиянин Карен Хачанов стал девятой ракеткой мира, поднявшись с одиннадцатого места. Десятку десятку сильнейших теннисистов мира замкнул итальянец Фабио Фоньини, поднявшись с 12-й строчки.

Возглавляет рейтинг по-прежнему серб



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 10.06 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12715 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

3 (3).

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4685

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4360

6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) - 4215

7 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 4040

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3565

9 (11). Карен Хачанов (Олссия) – 2980

10 (12). Фабио Фоньини (Италия) - 2785

…

121 (111). Сергей Стаховский (Украина) – 464

381 (381). Илья Марченко (Украина) – 43



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 10 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский потерял десять позиций и опустился на 121-е место.Илья Марченко, занимает 381-ю строчку рейтинга.В Топ-10 мирового рейтинга произошло два из изменения. Россиянин Карен Хачанов стал девятой ракеткой мира, поднявшись с одиннадцатого места. Десятку десятку сильнейших теннисистов мира замкнул итальянец Фабио Фоньини, поднявшись с 12-й строчки.Возглавляет рейтинг по-прежнему серб Новак Джокович , опережая испанца Рафаэля Надаля на 4770 очков.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12715 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 79453 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 66704 (4). Доминик Тим (Австрия) – 46855 (5). Александр Зверев (Германия) – 43606 (6). Стефанос Циципаc (Греция) - 42157 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 40408 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 35659 (11). Карен Хачанов (Олссия) – 298010 (12). Фабио Фоньини (Италия) - 2785121 (111). Сергей Стаховский (Украина) – 464381 (381). Илья Марченко (Украина) – 43