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Рейтинг WTA. Барти стала второй ракеткой мира, Свитолина поднялась на седьмое место
Рейтинг WTA. Барти стала второй ракеткой мира, Свитолина поднялась на седьмое местоЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 10 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина поднялась на два пункта и теперь занимает седьмое место, а остальные украинки ослабили свои позиции. Пять пунктов потеряла Леся Цуренко (32-я), по три  - Даяна Ястремская (35) и Катерина Козлова (70).
 
Во второй сотне мировой классификации теперь три украинских теннисистки. На шесть пунктов поднялась Ангелина Калинина 145), на 28 – Марта Костюк (178), на 13 – Катарина Завацкая (189).

 
В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Австралийка Эшли Барти стала второй ракеткой мира, поднявшись в восьмого места после победы на «Ролан Гаррос-2019. По одной позиции потеряли чешка Каролина Плишкова (3) и немка Анжелика Кербер (6), на пять опустилась румынка Симона Халеп (8), на две американка Слоан Стивенс (9).

Возглавляет рейтинге по-прежнему японка Наоми Осака. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира белоруска Арина Соболенко, сместив на 11-е место американку Серену Уильямс

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 10.06.2019г.
1 (1). Наоми Осака (Япония) – 6486 очков
2 (8). Эшли Барти (Австралия) – 6350
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5685
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5345
5 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4925
6 (5). Анжелика Кербер (Германия) – 4675
7 (9). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 3967
8 (3). Симона Халеп (Румыния) – 3963
9 (7). Слоан Стивенс (США) – 3682
10 (11). Арина Соболенко (Бедарусь - 3565

32 (27). Леся Цуренко (Украина) – 1657
35 (32). Даяна Ястремская (Украина) – 1560
70 (67). Катерина Козлова (Украина) – 840
145 (151). Ангелина Калинина (Украина) – 407
178 (206). Марта Костюк (Украина) – 321
189 (202) – Катарина Завацкая (Украина) - 306

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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