Рейтинг WTA. Барти стала второй ракеткой мира, Свитолина поднялась на седьмое место

Сегодня, 09:50 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 10 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина поднялась на два пункта и теперь занимает седьмое место, а остальные украинки ослабили свои позиции. Пять пунктов потеряла Леся Цуренко (32-я), по три - Даяна Ястремская (35) и Катерина Козлова (70).



Во второй сотне мировой классификации теперь три украинских теннисистки. На шесть пунктов поднялась Ангелина Калинина 145), на 28 – Марта Костюк (178), на 13 – Катарина Завацкая (189).





В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Австралийка Эшли Барти стала второй ракеткой мира, поднявшись в восьмого места после Каролина Плишкова (3) и немка Анжелика Кербер (6), на пять опустилась румынка Симона Халеп (8), на две американка Слоан Стивенс (9).



Возглавляет рейтинге по-прежнему японка Наоми Осака. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира белоруска Арина Соболенко, сместив на 11-е место американку Серену Уильямс.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 10.06.2019г.

1 (1). Наоми Осака (Япония) – 6486 очков

2 (8). Эшли Барти (Австралия) – 6350

3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5685

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5345

5 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4925

6 (5). Анжелика Кербер (Германия) – 4675

7 (9). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 3967

8 (3). Симона Халеп (Румыния) – 3963

9 (7). Слоан Стивенс (США) – 3682

10 (11). Арина Соболенко (Бедарусь - 3565

…

32 (27). Леся Цуренко (Украина) – 1657

35 (32). Даяна Ястремская (Украина) – 1560

70 (67). Катерина Козлова (Украина) – 840

145 (151). Ангелина Калинина (Украина) – 407

178 (206). Марта Костюк (Украина) – 321

189 (202) – Катарина Завацкая (Украина) - 306



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 10 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки.поднялась на два пункта и теперь занимает седьмое место, а остальные украинки ослабили свои позиции. Пять пунктов потеряла(32-я), по три -(35) и(70).Во второй сотне мировой классификации теперь три украинских теннисистки. На шесть пунктов поднялась145), на 28 –(178), на 13 –(189).В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Австралийкастала второй ракеткой мира, поднявшись в восьмого места после победы на «Ролан Гаррос-2019 . По одной позиции потеряли чешка(3) и немка(6), на пять опустилась румынка(8), на две американка(9).Возглавляет рейтинге по-прежнему японка. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира белоруска, сместив на 11-е место американку1 (1). Наоми Осака (Япония) – 6486 очков2 (8). Эшли Барти (Австралия) – 63503 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 56854 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 53455 (6). Петра Квитова (Чехия) – 49256 (5). Анжелика Кербер (Германия) – 46757 (9). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 39678 (3). Симона Халеп (Румыния) – 39639 (7). Слоан Стивенс (США) – 368210 (11). Арина Соболенко (Бедарусь - 356532 (27). Леся Цуренко (Украина) – 165735 (32). Даяна Ястремская (Украина) – 156070 (67). Катерина Козлова (Украина) – 840145 (151). Ангелина Калинина (Украина) – 407178 (206). Марта Костюк (Украина) – 321189 (202) – Катарина Завацкая (Украина) - 306