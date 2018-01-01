Ролан Гаррос. Надаль - Тим: обзор финального матча (Видео)

Вчера, 21:06 178 | Теннис / Видео

Рафаэль Надаль (2) в финале Открытого чемпионата Франции одержал победу над 25-летним австрийцем Домиником Тимом (4), занимающим в мировом рейтинге четвертое место, со счетом

Надаль завоевал второй титул в сезоне, 82-й в карьере и 12-й на «Ролан Гаррос».





Вторая ракетка мира, 33-летний испанец(2) в финале Открытого чемпионата Франции одержал победу над 25-летним австрийцем(4), занимающим в мировом рейтинге четвертое место, со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 . Поединок продолжался 3 часа 1 минуту.Надаль завоевал второй титул в сезоне, 82-й в карьере и 12-й на «Ролан Гаррос».