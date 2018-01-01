Ролан Гаррос. Надаль защитил титул, обыграв Тима

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде состоялся финальный матч.Вторая ракетка мира, 33-летний испанец(2) одержал победу над 25-летним австрийцем(4), занимающим в мировом рейтинге четвертое место, со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.Поединок продолжался 3 часа 1 минуту. Надаль выиграл семь геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. На счету Рафаэля три эйса, 38 виннерсов и 31 невынужденная ошибка. Тим семь раз подал навылет, активно выиграл 31 очко и допустил одну двойную и 38 невынужденных ошибок. В последних одиннадцати встречах теннисистов восемь раз побеждал Надаль.Для Рафаэля этот титул стал вторым в сезоне, 82-м в карьере и 12-м на «Ролан Гаррос».Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Доминик Тим (Австрия, 4) – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1