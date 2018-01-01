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Ролан Гаррос. Надаль защитил титул, обыграв Тима
Ролан Гаррос. Надаль защитил титул, обыграв ТимаВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Вторая ракетка мира, 33-летний испанец Рафаэль Надаль (2) одержал победу над 25-летним австрийцем Домиником Тимом (4), занимающим в мировом рейтинге четвертое место, со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Поединок продолжался 3 часа 1 минуту. Надаль выиграл семь геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. На счету Рафаэля три эйса, 38 виннерсов и 31 невынужденная ошибка. Тим семь раз подал навылет, активно выиграл 31 очко и допустил одну двойную и 38 невынужденных ошибок.  В последних одиннадцати встречах теннисистов восемь раз побеждал Надаль.

Для Рафаэля этот титул стал вторым в сезоне, 82-м в карьере и 12-м на «Ролан Гаррос».

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.
Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Доминик Тим (Австрия, 4) – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1
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