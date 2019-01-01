Ролан Гаррос. Барти - Вондроушова: обзор финального матча (Видео)

Вчера, 20:08 97 | Теннис / Видео

Восьмая ракетка мира, 23-летняя австралийка Эшли Барти (8) в финале Открытого чемпионата Франции по теннису уверенно обыграла 19-летнюю чешку Маркету Вондроушову занимающую в мировом рейтинге 38-е место, со счетом 6:1, 6:3. Поединок продолжался 1 час 10 минут.

Для Барти этот титул стал вторым титул в сезоне, пятым в карьере и первым на турнире «Большого шлема».

