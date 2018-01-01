Ролан Гаррос. Джокович - Тим: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Вчера, 18:19 149 | Теннис / Видео

Новак Джокович (1) в полуфинале Открытого чемпионата Франции уступил в пяти сетах четвертому номеру мирового рейтинга, 25-летнему австрийцу Доминику Тиму (4). Поединок продолжался 4 часа 13 минут и завершился в пользу австрийца со счетом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

В финале «Ролан Гаррос» Доминик Тим сразится с испанцем





Первая ракетка мира, 32-летний серб(1) в полуфинале Открытого чемпионата Франции уступил в пяти сетах четвертому номеру мирового рейтинга, 25-летнему австрийцу(4). Поединок продолжался 4 часа 13 минут и завершился в пользу австрийца со счетом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.В финале «Ролан Гаррос» Доминик Тим сразится с испанцем Рафаэлем Надалем (2).