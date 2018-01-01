Ролан Гаррос. Джокович в пяти сетах проиграл Тиму в полуфинале

Вчера, 18:07 130 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Первая ракетка мира, 32-летний серб Новак Джокович (1) уступил в пяти сетах четвертому номеру мирового рейтинга, 25-летнему австрийцу Доминику Тиму (4). Поединок продолжался 4 часа 13 минут и завершился в пользу австрийца со счетом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.



Джокович реализовал семь брейк-пойнтов из 12-ти Тим - десять из 22-х. Оба допустили на подаче по четыре двойные ошибки, при этом Новак выполнил шесть эйсов, а Доминик – четыре. За счет активных действий Джокович выиграл 39 розыгрышей против 52-х у Тима и допустил 53 невынужденные ошибки против 60-ти. В их личном противостоянии лидером остается Новак – 6:3.



В финале Тиму предстоит сразиться с действующим чемпионом турнира, испанцем



Т еннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.

1/2 финала

Доминик Тим (Австрия, 4) – Новак Джокович (Сербия, 1) – 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Первая ракетка мира, 32-летний серб(1) уступил в пяти сетах четвертому номеру мирового рейтинга, 25-летнему австрийцу(4). Поединок продолжался 4 часа 13 минут и завершился в пользу австрийца со счетом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.Джокович реализовал семь брейк-пойнтов из 12-ти Тим - десять из 22-х. Оба допустили на подаче по четыре двойные ошибки, при этом Новак выполнил шесть эйсов, а Доминик – четыре. За счет активных действий Джокович выиграл 39 розыгрышей против 52-х у Тима и допустил 53 невынужденные ошибки против 60-ти. В их личном противостоянии лидером остается Новак – 6:3.В финале Тиму предстоит сразиться с действующим чемпионом турнира, испанцем Рафаэлем Надалем (2).Доминик Тим (Австрия, 4) – Новак Джокович (Сербия, 1) – 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5