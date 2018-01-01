Ролан Гаррос. Надаль – Федерер: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 17:58 15 | Теннис / Видео

Рафаэль Надаль (2) в полуфинале Открытого чемпионата Франции в трех партиях взял верх над третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером (3) со счетом

В финале «Ролан Гаррос» Надаль сыграет либо с сербом









Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира испанец(2) в полуфинале Открытого чемпионата Франции в трех партиях взял верх над третьей ракеткой мира швейцарцем(3) со счетом 6:3, 6:4, 6:2 . Теннисисты играли 2 часа 25 минут.В финале «Ролан Гаррос» Надаль сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с австрийцем Домиником Тимом (4).