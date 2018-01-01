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Ролан Гаррос. Надаль в трех сетах победил Федерера и вышел в финал
Ролан Гаррос. Надаль в трех сетах победил Федерера и вышел в финалВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде прошел первый полуфинальный матч.

Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 33-летний испанец Рафаэль Надаль (2) в трех партиях взял верх над третьей ракеткой мира, 37-летним швейцарцем Роджером Федерером (3) со счетом 6:3, 6:4, 6:2.
Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. Надаль реализовал шесть брейк-пойнтов из 16-ти возможных, Федерер – два из четырех. Соперники выполнили по два эйса и допустили по одной двойной ошибке. За счет активных действия Рафаэль выиграл 33 очка и совершил 19 невынужденных ошибок, у Федерера – 25/34 соответственно. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 24:15.

В финале «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с австрийцем Домиником Тимом (4).

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.
1/2 финала
Рафаэль Надаль (Испания, 2) –Роджер Федерер (Швейцария, 3) – 6:3, 6:4, 6:2
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