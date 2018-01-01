Ролан Гаррос. Вондроушова - Конта: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 16:53 0 | Теннис / Видео

19-летняя чешка Маркета Вондроушова, занимающая в мировом рейтинге 38-е место, в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису нанесла поражение 26-й ракетке мира, 28-летней британке Йоханне Конте со счетом 7:5, 7:6(2). Поединок продолжался 1 час 45 минут.

В финале «Ролан Гаррос» Маркета Вондроушова сразится с австралийкой Эшли Барти (8). Обе теннисистки впервые в карьере будут играть в финале одиночного разряда на турнире «Большого шлема».

