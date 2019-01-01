Ролан Гаррос. Барти - Анисимова: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 16:07 0 | Теннис / Видео

Эшли Барти в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису в трех сетах обыграла 17-летнюю американку Аманду Анисимову, занимающую в рейтинге WTA 51-е место, со счетом



В финале Барти сразится с чешкой



Восьмая ракетка мира, 23-летняя австралийкав полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису в трех сетах обыграла 17-летнюю американку, занимающую в рейтинге WTA 51-е место, со счетом 6:7(4/7), 6:3, 6:3 В финале Барти сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой . Обе теннисистки впервые в карьере сыграют в финале одиночного разряда на турнире «Большого шлема».