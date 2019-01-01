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Ролан Гаррос. Барти - Анисимова: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Восьмая ракетка мира, 23-летняя австралийка Эшли Барти в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису в трех сетах обыграла 17-летнюю американку Аманду Анисимову, занимающую в рейтинге WTA 51-е место, со счетом 6:7(4/7), 6:3, 6:3

В финале Барти сразится с чешкойМаркетой Вондроушовой. Обе теннисистки впервые в карьере сыграют в финале одиночного разряда на турнире «Большого шлема».

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