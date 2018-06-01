Ролан Гаррос. Барти победила Анисимову и вышла в финал

Сегодня, 15:59 0 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном состоялся второй полуфинальный матч.



Восьмая ракетка мира, 23-летняя австралийка Эшли Барти в трех сетах сломила сопротивление 17-летней американки Аманды Анисимовой, занимающей в рейтинге WTA 51-е место, со счетом 6:7(4/7), 6:3, 6:3.



За 1 час 53 минуты, проведенные на корте, Барти выиграла восемь геймов на приеме и проиграла пять на своей подаче. На ее счету пять эйсов и три двойные ошибки, а Анисимова ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. За счет активных действий Эшли выиграла 40 розыгрышей и допустила 33 невынужденные ошибки, у Аманды 21/41 соответственно. Отметим, что австралийка завершила матч с шестого матчбола. Ранее спортсменки не встречались.



В финале Барти сразится с чешкой



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.

1/2 финала

Эшли Барти (Австралия, 8) – Аманда Анисимова (США) – 6:7(4/7), 6:3, 6:3 В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном состоялся второй полуфинальный матч.Восьмая ракетка мира, 23-летняя австралийкав трех сетах сломила сопротивление 17-летней американки, занимающей в рейтинге WTA 51-е место, со счетом 6:7(4/7), 6:3, 6:3.За 1 час 53 минуты, проведенные на корте, Барти выиграла восемь геймов на приеме и проиграла пять на своей подаче. На ее счету пять эйсов и три двойные ошибки, а Анисимова ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. За счет активных действий Эшли выиграла 40 розыгрышей и допустила 33 невынужденные ошибки, у Аманды 21/41 соответственно. Отметим, что австралийка завершила матч с шестого матчбола. Ранее спортсменки не встречались.В финале Барти сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой . Обе теннисистки впервые сыграют в финале соревнований Grand Slam в одиночном разряде.Эшли Барти (Австралия, 8) – Аманда Анисимова (США) – 6:7(4/7), 6:3, 6:3