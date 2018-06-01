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Ролан Гаррос. Барти победила Анисимову и вышла в финал
Ролан Гаррос. Барти победила Анисимову и вышла в финалВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном состоялся второй полуфинальный матч.

Восьмая ракетка мира, 23-летняя австралийка Эшли Барти в трех сетах сломила сопротивление 17-летней американки Аманды Анисимовой, занимающей в рейтинге WTA 51-е место, со счетом 6:7(4/7), 6:3, 6:3. 

За 1 час 53 минуты, проведенные на корте, Барти выиграла восемь геймов на приеме и проиграла пять на своей подаче. На ее счету пять эйсов и три двойные ошибки, а Анисимова ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. За счет активных действий Эшли выиграла 40 розыгрышей и допустила 33 невынужденные ошибки, у Аманды 21/41 соответственно. Отметим, что австралийка завершила матч с шестого матчбола. Ранее спортсменки не встречались.

В финале Барти сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой. Обе теннисистки впервые сыграют в финале соревнований Grand Slam в одиночном разряде.

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.
1/2 финала
Эшли Барти (Австралия, 8) – Аманда Анисимова (США) – 6:7(4/7), 6:3, 6:3
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