Наставник Даяны Ястремской: Наша цель - Топ-30 рейтинга до конца года

Наставник 19-летней украинской теннисистки Даяны Ястремской Оливье Женом рассказал об успехах своей подопечной и целях на будущее.Оливье Женом: «На самом деле, изначально мы даже не планировали играть Страсбург. Даяна играла хорошо, но уступила в нескольких стартовых матчах подряд, поэтому нам хотелось получить больше игровой практики. Мы не можем жаловаться, так как Даяна вынесла бесценный опыт из матчей против Плишковой и Мугурусы. Даяна просто феноменально сыграла в Страсбурге, особенно в полуфинале против Соболенко и в финальной битве с Гарсией.По приезду в Париж у нас был всего один день на восстановление, и жеребьёвка также оказалась непростой. Даяна отлично сыграла в первом сете и выполнила всё, что мы планировали. Она играла очень агрессивно и с умом разводила Суарес-Наварро из одного угла в другой. Но, начиная со второго сета, пошли трудности, связанные с физической выносливостью. Думаю, испанка поняла это и сделала всё, чтобы усложнить каждый розыгрыш для Даяны.Наша цель - Топ-30 рейтинга до конца года. Несмотря на нынешнее положение Даяны, мы не меняем эту задачу. Также очень важно продолжать повышать уровень игры и набираться опыта. Мне кажется, что следующий год будет её - после полноценного сезона на высшем уровне в следующем году Даяна будет отчётливо понимать свои способности и видеть, что она может на равных сражаться с лучшими».