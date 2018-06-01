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Ролан Гаррос. Доминик Тим – Карен Хачанов: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Четвертая ракетка мира, 25-летний австриец Доминик Тим (4) победил в трех партиях 23-летнего россиянина Карена Хачанова (10), занимающего в мировом рейтинге одиннадцатое место, со счетом 6:2, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 47 минут.
За выход в финал турнира Тиму предстоит сразиться или с сербои Новаком Джоковичем (1).

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