Ролан Гаррос. Доминик Тим – Карен Хачанов: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вчера, 19:18 107 | Теннис / Видео

Доминик Тим (4) победил в трех партиях 23-летнего россиянина Карена Хачанова (10), занимающего в мировом рейтинге одиннадцатое место, со счетом

За выход в финал турнира Тиму предстоит сразиться или с сербои



Четвертая ракетка мира, 25-летний австриец(4) победил в трех партиях 23-летнего россиянина(10), занимающего в мировом рейтинге одиннадцатое место, со счетом 6:2, 6:4, 6:2 . Продолжительность матча составила 1 час 47 минут.За выход в финал турнира Тиму предстоит сразиться или с сербои Новаком Джоковичем (1).