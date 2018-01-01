Ролан Гаррос. Новак Джокович – Александр Зверев: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вчера, 19:07 124 | Теннис / Видео

Новак Джокович (1) стал полуфиналистом «Ролан Гаррос»-2019 после победы над 22-летним немцем Александром Зверевым, занимающим в мировом рейтинге пятое место, со счетом

За выход в финал турнира Джокович сыграет сыграет с австрийцем



Первая ракетка мира, 32-летний серб(1) стал полуфиналистом «Ролан Гаррос»-2019 после победы над 22-летним немцем, занимающим в мировом рейтинге пятое место, со счетом 7:5, 6:2, 6:2 . Матч длился 2 часа 9 минут.За выход в финал турнира Джокович сыграет сыграет с австрийцем Домиником Тимом (4).