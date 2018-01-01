Ролан Гаррос. Джокович в трех сетах обыграл Александра Зверева и вышел в полуфинал

Вчера, 18:10 100 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.



Первая ракетка мира, 32-летний серб Новак Джокович (1) взял верх над 22-летним немцем Александром Зверевым, занимающим в мировом рейтинге пятое место, со счетом 7:5, 6:2, 6:2.



За 2 часа 9 минут, проведенные на корте, Джокович реализовал шесть брейк-пойнтов из одиннадцати возможных, Зверев – реализовал один брейк-пойнт из восьми. Новак один раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче против десяти эйсов и восьми двойных у Александра. Благодаря этой победе серб вышел вперед в личном противостоянии со Зверевым – 3:2.



За выход в финал «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с австрийцем



Напомним, первой полуфинальной парой стали действующий чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль (2) и швейцарец Роджер Федерер (3).



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.

1/4 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 5) – 7:5, 6:2, 6:2 В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.Первая ракетка мира, 32-летний серб(1) взял верх над 22-летним немцем, занимающим в мировом рейтинге пятое место, со счетом 7:5, 6:2, 6:2.За 2 часа 9 минут, проведенные на корте, Джокович реализовал шесть брейк-пойнтов из одиннадцати возможных, Зверев – реализовал один брейк-пойнт из восьми. Новак один раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче против десяти эйсов и восьми двойных у Александра. Благодаря этой победе серб вышел вперед в личном противостоянии со Зверевым – 3:2.За выход в финал «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с австрийцем Домиником Тимом (4).Напомним, первой полуфинальной парой стали действующий чемпион турнира испанец(2) и швейцарец(3).Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 5) – 7:5, 6:2, 6:2