Ролан Гаррос. Тим не пустил Хачанова в 1/2 финала

Вчера, 17:52 99 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Четвертая ракетка мира, 25-летний австриец Доминик Тим (4) победил в трех партиях 23-летнего россиянина Карена Хачанова (10), занимающего в мировом рейтинге одиннадцатое место, со счетом 6:2, 6:4, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. За это время Тим сделал пять брейков, а Хачанов не заработал ни одного брейк-пойнта. Доминик выполнил три эйса, 29 виннерсов и допустил три двойные и 12 невынужденных ошибок. На счету Хачанова пять эйсов, 17 виннерсов, четыре двойные и 37 невынужденных ошибок. Это была первая победа Тима в четырех встречах с Хачановым.



За выход в финал турнира Тиму предстоит сразиться или с сербои



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.

1/4 финала

Доминик Тим (Австрия, 4) – Карен Хачанов (Россия, 10) – 6:2, 6:4, 6:2

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Четвертая ракетка мира, 25-летний австриец(4) победил в трех партиях 23-летнего россиянина(10), занимающего в мировом рейтинге одиннадцатое место, со счетом 6:2, 6:4, 6:2.Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. За это время Тим сделал пять брейков, а Хачанов не заработал ни одного брейк-пойнта. Доминик выполнил три эйса, 29 виннерсов и допустил три двойные и 12 невынужденных ошибок. На счету Хачанова пять эйсов, 17 виннерсов, четыре двойные и 37 невынужденных ошибок. Это была первая победа Тима в четырех встречах с Хачановым.За выход в финал турнира Тиму предстоит сразиться или с сербои Новаком Джоковичем (1), или с немцем Александром Зверевым (5).Доминик Тим (Австрия, 4) – Карен Хачанов (Россия, 10) – 6:2, 6:4, 6:2