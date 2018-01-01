Голландка Кики Бертенс признана лучшей теннисисткой мая

Сегодня, 08:27 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциацией (WTA) огласила результаты голосования за звание лучшей теннисистки мая. Этого звания удостоилась четвёртая ракетка мира голландка Кики Бертенс, информирует

В мае Кики одержала победу на турнире в Мадриде (Испания), обыграв в финале румынку Симону Халеп (6:4, 6:4).



Халеп заняла в голосовании болельщиков второе место. Третьей стала вторая ракетка мира чешка Каролина Плишкова, выигравшая в мае турнир в Риме (Италия). Четвертое место досталось британке Йоханне Конте, которая уступила Плишковой в финале турнира в Риме.



В 2019 году звание лучшей теннисистки месяца присваивалось пяти разным спортсменкам: в январе - японке Наоми Осаке, в феврале - швейцарке Белинде Бенчич, в марте - австралийке Эшли Барти, в апреле — Петре Квитовой из Чехии.

Женская теннисная ассоциацией (WTA) огласила результаты голосования за звание лучшей теннисистки мая. Этого звания удостоилась четвёртая ракетка мира голландка, информирует официальный сайт WTA В мае Кики одержала победу на турнире в Мадриде (Испания), обыграв в финале румынку Симону Халеп (6:4, 6:4).Халеп заняла в голосовании болельщиков второе место. Третьей стала вторая ракетка мира чешка Каролина Плишкова, выигравшая в мае турнир в Риме (Италия). Четвертое место досталось британке Йоханне Конте, которая уступила Плишковой в финале турнира в Риме.В 2019 году звание лучшей теннисистки месяца присваивалось пяти разным спортсменкам: в январе - японке Наоми Осаке, в феврале - швейцарке Белинде Бенчич, в марте - австралийке Эшли Барти, в апреле — Петре Квитовой из Чехии.