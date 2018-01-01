Надаль рассказал, что ожидает от Федерера в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 13:55 0 | Теннис

Действующий чемпион «Ролан Гаррос», испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от предстоящего полуфинала против швейцарца



«Чего я ожидаю от матча? Думаю, Роджер будет играть агрессивно, менять ритм и часто выходить к сетке. Скорее всего, он попытается играть именно так.



Я должен быть уверенным в себе, пробивать мощно, не позволяя ему диктовать игру. Не хочу допускать, чтобы он часто ходил к сетке в пятницу. Если я здорово отыграю с форхенда, у Роджера будут неприятности. Если нет — они будут у меня», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.



Рафаэль Надаль и Роджер Федерер играли друг с другом 38 раз — 23 раза победа оставалась за испанцем, ещё 15 матчей завершились в пользу теннисиста из Швейцарии.



Последний матч между ними состоялся в 2017 году на турнире в Шанхае — победил Роджер. Надаль последний раз побеждал швейцарского соперника в начале 2014 года.



Федерер: Я надеялся на матч с Рафой, иначе не подписывался бы на грунтовый сезон Действующий чемпион «Ролан Гаррос», испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от предстоящего полуфинала против швейцарца Роджера Федерера «Чего я ожидаю от матча? Думаю, Роджер будет играть агрессивно, менять ритм и часто выходить к сетке. Скорее всего, он попытается играть именно так.Я должен быть уверенным в себе, пробивать мощно, не позволяя ему диктовать игру. Не хочу допускать, чтобы он часто ходил к сетке в пятницу. Если я здорово отыграю с форхенда, у Роджера будут неприятности. Если нет — они будут у меня», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.Рафаэль Надаль и Роджер Федерер играли друг с другом 38 раз — 23 раза победа оставалась за испанцем, ещё 15 матчей завершились в пользу теннисиста из Швейцарии.Последний матч между ними состоялся в 2017 году на турнире в Шанхае — победил Роджер. Надаль последний раз побеждал швейцарского соперника в начале 2014 года.