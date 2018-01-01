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Сафин: Джокович обойдёт Федерера по победам на турнирах «Большого шлема»
Сафин: Джокович обойдёт Федерера по победам на турнирах «Большого шлема»Экс первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин считает, что серб Новак Джокович обойдёт швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах «Большого шлема». В настоящее время у Роджера 20 выигранных мэйджоров, у Новака – 15.

«Думаю, Новак обойдёт Роджера. У него ещё много времени. Ему 32? Конечно, всё зависит от обстоятельств, но если он будет здоров и продолжит играть таким образом, то сможет выступать до 40 лет.

Федереру повезло — на протяжении всей карьеры он избегал серьёзных травм. У нашего поколения были проблемы — Куэртена и Налбандяна мучило бедро, у меня колено, Роддика тоже что-то. Когда у тебя появляется такого рода травма, она просто оседает в голове. На этом фоне ты начинаешь проигрывать. В 30 лет ты уже чувствуешь себя стариком, ведь начал играть ещё в 16-17.

Теперь же молодёжь полноценно формируется позже – в 23 или 24 года. Прибавьте 10 лет и уже можно играть до 34-35 лет. Я, к примеру, начал в 17, но уже в 29 закончил из-за травмы», — цитирует Сафина официальный сайт «Ролан Гаррос».
По материалам: Чемпионат.com
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