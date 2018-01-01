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Федерер: Я надеялся на матч с Рафой, иначе не подписывался бы на грунтовый сезон
Федерер: Я надеялся на матч с Рафой, иначе не подписывался бы на грунтовый сезонШвейцарский теннисист Роджер Федерер поделился эмоциями от предстоящего полуфинала «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля.

«Как и против любого игрока, шансы на победу есть всегда. В противном случае никто не будет ходить на стадион и смотреть матчи, если результат заранее известен.

Мне было сложно попасть на Рафу. Потребовалось выиграть пять матчей, чтобы выйти на него. Поэтому я очень рад. Если ты хочешь добиться чего-то на грунте, неизбежно на каком-то этапе тебе придётся пройти через матч с Рафой, он очень силён и будет там, где вы окажетесь.

Когда я подписался на участие в грунтовом сезоне, то знал, надеялся, что это произойдёт. Если бы у меня было другое мышление или я хотел бы избежать этой встречи, я просто пропустил бы игры на грунте. Думаю, именно такой подход и помог продвигаться по этому турниру», — приводит слова Федерера Tennis.com.

Федерер в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции обыграл соотечественника Стэна Вавринку со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4, а Надаль без проблем разобрался с японцем Кеи Нишикори — 6:1, 6:1, 6:3.
По материалам: Чемпионат.com
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