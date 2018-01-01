Ролан Гаррос. Вондроушова - Мартич: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Сегодня, 10:11 19 | Теннис / Видео

Маркета Вондроушова, занимающая в рейтинге WTA 38-е место, стала полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции, одержав победу над 31-й ракеткой мира, 28-летней хорваткой Петрой Мартич (31) со счетом

За выход в финал турнира Вондроушова поспорит с британкой Йоханной Контой (26).



19-летняя чешская теннисистка, занимающая в рейтинге WTA 38-е место, стала полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции, одержав победу над 31-й ракеткой мира, 28-летней хорваткой(31) со счетом 7:6(1), 7:5 . Теннисистки провели на корте 2 часа.За выход в финал турнира Вондроушова поспорит с британкой Йоханной Контой (26).