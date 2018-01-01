Ролан Гаррос. Конта – Стивенс: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Сегодня, 10:01 0 | Теннис / Видео



В полуфинале соперницей Конты будет чешка Маркета Вондроушова.



Британская теннисистка Йоханна Конта (26) стала полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции после победы над седьмой ракеткой мира американкой Слоан Стивенс (7) со счетом 6:1, 6:4 . Матч продолжался 1 час 11 минут.В полуфинале соперницей Конты будет чешка Маркета Вондроушова.