Ролан Гаррос. Тим - Монфис: обзор матча четвертого круга (Видео)

Сегодня, 12:31 35 | Теннис / Видео

Четвертая ракетка мира австриец Доминик Тим (4) вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, одержав победу в трех париях над французом Гаэлем Монфисом (14), занимающим в мировом рейтинге 17-е место, со счетом 6:4, 6:4, 6:2.

За выход в полуфинал турнира Тим сразится с россиянином Кареном Хачановым (10), который выбил из борьбы аргентинца Хуана Мартина Дель Потро (8) – 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.



