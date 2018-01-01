Серена Уильямс — в списке самых богатых женщин мира, которые «сделали себя сами»

Сегодня, 11:25 86 | Теннис

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс стала первой спортсменкой, включённой Forbes в ежегодный список самых богатых женщин мира, которые «сделали себя сами». Состояние бывшей первой ракетки мира оценивается в $ 225 млн.



Большую часть средств Серена заработала за пределами теннисного корта. Она инвестирует в 34 стартапа. Ранее Уильямс сообщила о запуске проекта Serena Ventures, который будет инвестировать в различные бизнес-начинания.



«Я хочу быть частью этого. Я хочу быть инфраструктурой. Хочу быть брендом, а не просто лицом», — сказала Уильямс.



На Открытом чемпионате Франции Серена Уильямс дошла до третьего круга, где



Ролан Гаррос. Серена Уильямс – Софья Кенин: обзор матча (Видео) 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисисткастала первой спортсменкой, включённой Forbes в ежегодный список самых богатых женщин мира, которые «сделали себя сами». Состояние бывшей первой ракетки мира оценивается в $ 225 млн.Большую часть средств Серена заработала за пределами теннисного корта. Она инвестирует в 34 стартапа. Ранее Уильямс сообщила о запуске проекта Serena Ventures, который будет инвестировать в различные бизнес-начинания.«Я хочу быть частью этого. Я хочу быть инфраструктурой. Хочу быть брендом, а не просто лицом», — сказала Уильямс.На Открытом чемпионате Франции Серена Уильямс дошла до третьего круга, где проиграла соотечественнице Софье Кенин.