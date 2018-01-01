Ролан Гаррос. Надежда Киченок вышла в полуфинал в миксте

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису в смешанном парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Украинкаи ее напарникиз Пакистана вышли в полуфинал после победы над шестым сеяным дуэтомиз Тайваня и австрийцемсо счетом 6-3, 6-4.Киченок и Куреши реализовали три брейк-пойнта из шести и не удержали одну свою подачу. На счету победителей четыре эйса и три двойные ошибки, а Хаоцин и Марах пять раз подали навылет и дважды ошиблись на подаче.За выход в финал «Ролан Гаррос» Киченок и Куреши поспорят с победителями противостояния между вторыми сеяными Габриэла Дабровски / Мате Павич (Канада/Хорватия) и пятыми сеяными Чжан Шуай / Джон Пирс (Китай/Австралия).