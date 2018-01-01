Ролан Гаррос. Вондроушова разгромила Севастову и сыграет с Мартич в 1/4 финала

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.19-летняя чешка, занимающая в рейтинге WTA 38-е место, вышла в четвертьфинал после убедительной победы над 12-й ракеткой мира, 29-летней(12) из Латвии со счетом 6:2, 6:0.Теннисистки провели на корте 59 минут. Вондроушова реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, Севастова – один из двух. Победительница выполнила два эйса и совершила пять двойных ошибок, а Севастова ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.В четвертьфинале Вондроушова встретится с хорваткой Петрой Мартич (31), которая в трех сетах взяла верх над эстонкой Кайей Канепи – 5:7, 6:2, 6:4.Маркета Вондроушова (Чехия) – Анастасия Севастова (Латвия, 12) – 6:2, 6:0Петра Мартич (Хорватия. 31) – Кайа Канепи (Эстония) – 5:7, 6:2, 6:4