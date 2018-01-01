На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ролан Гаррос. Людмила Киченок в паре с Остапенко сыграет в 1/4 финала
Ролан Гаррос. Людмила Киченок в паре с Остапенко сыграет в 1/4 финала. Фото БТУВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в парном разряде проходят матчи третьего круга.

Украинка Людмила Киченок и ее напарница Елена Остапенко из Латвии одержали победу над посеянными под третьим номером чешкой Барборой Стрыковой и Се Сувей из Тайваня со счетом 7:5, 6:1.

За 1 час 29 минут игрового времени Киченок и Остапенко взяли шесть подач соперниц и упустили три своих. Обе пары выполнили по четыре эйса, при этом Людмила и Елена допустили четыре двойные ошибки, а Стрыкова и Сувей – девять. 

За выход в полуфинал турнира Киченок и Остапенко встретятся с сильнейшими в противостоянии шестых сеяных Арина Соболенко / Элисе Мертенм (Беларусь/Бельгия) и американской пары Десире Кравчик / Джессика Пегула.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ролан Гаррос. Людмила Киченок вышла во второй круг в парном разряде
Цинциннати. Людмила Киченок и Леся Цуренко вышли в четвертьфинал в парном разряде
Рим. Людмила Киченок не прошла во второй круг в парном разряде
Монреаль. Людмила Киченок вышла во второй круг в парном разряде
US Open. Людмила Киченок не прошла в 1/4 финала в парном разряде
Монреаль. Людмила Киченок выбыла во втором круге в парном разряде
US Open. Людмила Киченок и стартовала с победы в парном разряде
Ролан Гаррос. Сестры Киченок выбывают в первом круге
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала
Ролан Гаррос. Федерер – Майер: обзор матча четвертого круга (Видео)
Ролан Гаррос. Вондроушова разгромила Севастову и сыграет с Мартич в 1/4 финала
Ролан Гаррос. Людмила Киченок в паре с Остапенко сыграет в 1/4 финала
Ролан Гаррос. Роджер Федерер стал четвертьфиналистом

Последние новости спорта

20:05

Украинская женская четвертка парная – бронзовый призер чемпионата Европы по академической гребле 63 | Гребля

19:30

Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала 71 | Теннис

19:15

Ролан Гаррос. Федерер – Майер: обзор матча четвертого круга (Видео) 104 | Теннис / Видео

19:07

Эквадорец Ричард Карапас - победитель «Джиро д’Италия»-2019 81 | Велоспорт

18:22

Ролан Гаррос. Вондроушова разгромила Севастову и сыграет с Мартич в 1/4 финала 76 | Теннис

17:18

Ролан Гаррос. Людмила Киченок в паре с Остапенко сыграет в 1/4 финала 82 | Теннис

16:59

Ролан Гаррос. Роджер Федерер стал четвертьфиналистом 109 | Теннис

14:51

Фьюри поддержал Джошуа, Уайлдер – наоборот 138 | Бокс

13:28

Энтони Джошуа – Энди Руис (Видео боя) 1 860 | Бокс / Видео

12:39

Ролан Гаррос. Серена Уильямс – Софья Кенин: обзор матча (Видео) 162 | Теннис / Видео

Все новости

ФОТО

Энтони Джошуа оказался легче Энди Руиса: (Фото, видео)

Энтони Джошуа - Энди Руис: финальная пресс-конференция, дуэль взглядов (Фото, видео)

Сборная Финляндии – чемпион мира по хоккею (Фото)

Уайлдер vs Бризил (Фото боя)

Сауль Альварес vs Дэниел Джейкобс (Фото боя)

Альварес и Джейкобс едва не подрались на взвешивании: результаты взвешивания, фото

Теофимо Лопес нокаутировал Эдиса Татли (+Фото, видео)

ВИДЕО

Ролан Гаррос. Федерер – Майер: обзор матча четвертого круга (Видео)

Энтони Джошуа – Энди Руис (Видео боя)

Ролан Гаррос. Серена Уильямс – Софья Кенин: обзор матча (Видео)

Ролан Гаррос. Джокович - Карузо: обзор матча третьего круга (Видео)

Ролан Гаррос. Поражение Осаки от Синяковой: обзор матча третьего круга (Видео)

Ролан Гаррос. Вавринка – Димитров: обзор матча третьего круга (Видео)

Ролан Гаррос. Надаль – Гоффен: обзор матча третьего круга (Видео)



Топ-новости недели

Руис отобрал у Джошуа чемпионские пояса
Елена Костевич и Олег Омельчук – призеры этапа КМ по пулевой стрельбе в Мюнхене
Юлия Левченко – вторая на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
Украинские грации завоевали четыре медали на этапе Гран-при в Израиле
Ролан Гаррос. Цуренко стартовала с победы над Бушар


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2019 (34)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги