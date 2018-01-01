Ролан Гаррос. Людмила Киченок в паре с Остапенко сыграет в 1/4 финала

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в парном разряде проходят матчи третьего круга.Украинкаи ее напарницаиз Латвии одержали победу над посеянными под третьим номером чешкойиз Тайваня со счетом 7:5, 6:1.За 1 час 29 минут игрового времени Киченок и Остапенко взяли шесть подач соперниц и упустили три своих. Обе пары выполнили по четыре эйса, при этом Людмила и Елена допустили четыре двойные ошибки, а Стрыкова и Сувей – девять.За выход в полуфинал турнира Киченок и Остапенко встретятся с сильнейшими в противостоянии шестых сеяных Арина Соболенко / Элисе Мертенм (Беларусь/Бельгия) и американской пары Десире Кравчик / Джессика Пегула.