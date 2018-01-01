Ролан Гаррос. Роджер Федерер стал четвертьфиналистом

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Третья ракетка мира, 37-летний швейцарецобыграл в трех сетах 32-летнего аргентинца, занимающего в рейтинге ATP 68-е место, со счетом 6:2, 6:3, 6:3.Теннисисты играли 1 час 42 минуты. Федерер реализовал пять брейк-пойнтов из десяти возможных и не позволил Майеру заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Роджера четыре эйса при отсутствии двойных ошибок, а Майер ни разу не подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. Это была четвертая победа швейцарца в четырех встречах с Майером.За выход в полуфинал турнира Федерер сыграет или с греком Стефаносом Циципасом (6), или с соотечественником Стэном Вавринкой (24).Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Леонардо Майер (Аргентина) – 6:2, 6:3, 6:3