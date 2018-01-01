Ролан Гаррос. Циципас и Вавринка встретятся в 1/8 финала

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Шестая ракетка мира, 20-летний грекв четырех сетах обыграл 27-летнего серба, занимающего в рейтинге ATP 60-е место, со счетом 7:5, 6:3, 6:7(5), 7:6(6).Поединок продолжался 3 часа 34 минуты. За это время Циципас сделал семь брейков, выполнил восемь эйсов и допустил восемь двойных ошибок. На счету Краиновича пять брейков, два эйса и четыре двойные ошибки. За счет активных действий Стефанос выиграл 63 розыгрыша и допустил 55 невынужденных ошибок, у Филипа – 38/54 соответственно. Между собой теннисисты играли впервые.В 1/8 финала Циципас сразится со швейцарцем, который за 3 часа 16 минут на трех тай-брейках одолел болгарина- 7:6(5), 7:6(4), 7:6(8).Соперники взяли по две подачи друг друга. Вавринка выполнил 14 эйсов и допустил четыре двойные ошибки, а Григор четыре раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Благодаря этой победе швейцарец вышел в лидеры личного противостояния с Димитровым.Стефанос Циципас (Греция, 6) – Филип Краинович (Сербия, LD) - 7:5, 6:3, 6:7(5), 7:6(6)Стэн Вавринка (Швейцария, 24) – Григор Димитров (Болгария) – 7:6(5), 7:6(4), 7:6(8)