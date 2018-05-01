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Ролан Гаррос. Катержина Синякова обыграла первую ракетку мира Осаку
Ролан Гаррос. Катержина Синякова обыграла первую ракетку мира ОсакуВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

23-летняя чешка Катержина Синякова, занимающая в мировом рейтинге 42-е место, нанесла поражение первой ракетке мира, 21-летней японке Наоми Осаке со счетом 6:4, 6:2.

За 1 час 17 минут игрового времени Синякова взяла три подачи Осаки и отыграла все семь имевшихся у нее брейк-пойнтов. Катержина выполнила три эйса и допустила столько же двойных ошибок, а Наоми один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

За выход в четвертьфинал турнира Синякова поспорит с победительницей матча Мэдисон Кис (США, 14) - Анна Блинкова (Россия, Q).

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Третий круг
Катержина Синякова (Чехия) - Наоми Осака (Япония, 1) – 6:4, 6:2
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