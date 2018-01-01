Ролан Гаррос. Цуренко не прошла в 1/8 финала, проиграв Халеп

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.30-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 27-е место, проиграла третьей ракетке мира, 27-летней румынке. Матч продолжался лишь 55 минут и завершился в пользу румынки со счетом 6:2, 6:1.Цуренко реализовала три брейк-пойнта из трех имевшихся, Халеп – восемь из десяти. Навылет теннисистки не подавали, при этом Леся совершила пять двойных ошибок, Симна – три. За счет активных действий Цуренко выиграла восемь розыгрышей против девяти у Халеп и совершила 32 невынужденные ошибки против 14-ти. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует со счетом 7:0.В прошлом году на «Ролан Гаррос» Леся снялась с турнира по ходу матча 1/8 финала против испанки Гарбинье Мугурусы из-за травмы бедра.В четвертом круге соперницей Халеп станет сильнейшая в матче Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Ига Свентек (Польша).Симона Халеп (Румыния, 3) – Леся Цуренко (Украина, 27) – 6:2, 6:1