Ролан Гаррос. Надаль – Гоффен: обзор матча третьего круга (Видео)

Сегодня, 10:00 0 | Теннис / Видео

Рафаэль Надаль продолжает защиту титула на Открытом чемпионате Франции по теннису. В матче третьего круга Рафаэль обыграл в четырех сетах бельгийца Давида Гоффена, занимающего в мировом рейтинге 29-е место, со счетом

В 1/8 финала соперником Надаля будет Хуан-Игнасио Лондеро из Аргентины.



Вторая ракетка мира 32-летний испанецпродолжает защиту титула на Открытом чемпионате Франции по теннису. В матче третьего круга Рафаэль обыграл в четырех сетах бельгийца, занимающего в мировом рейтинге 29-е место, со счетом 6:1, 6:3, 4:6, 6:3. В 1/8 финала соперником Надаля будет Хуан-Игнасио Лондеро из Аргентины.