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Ролан Гаррос. Свитолина проиграла Мугурусе в третьем круге
Ролан Гаррос. Свитолина проиграла Мугурусе в третьем кругеВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Девятая ракетка мира, 24-летняя украинка Элина Свитолина потерпела поражение от 25-летней испанки Гарбинье Мугурусы, занимающей в мировом рейтинге 19-е место. Поединок длился 1 час 28 минут и завершился в пользу испанки со счетом 6:3, 6:3.

Свитолина выиграла четыре гейма на приеме и проиграла семь геймов на своей подаче. Элина ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче, а Гарбинье выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки. За счет своих активных действий Свитолина выиграла одиннадцать розыгрышей и сделала 20 невынужденных ошибок, у Мугурусы – 23/29 соответственно. В их личном противостоянии лидером остается украинка – 6:2.
В прошлом году в Париже Свитолина также завершила выступление в третьем круге, проиграв румынке Михаэле Бузарнеску (6:3. 7:5).

В четвертом круге соперницей Мугурусы станет победительница матча Слоан Стивенс (США, 7) – Полона Харцог (Словения).

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Третий круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 19) - Элина Свитолина (Украина, 9) – 6:3, 6:3
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