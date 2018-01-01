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Ролан Гаррос. Вторая ракетка мира Каролина Плишкова выбыла в третьем круге
Ролан Гаррос. Вторая ракетка мира Каролина Плишкова выбыла в третьем кругеВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Вторая ракетка мира, 27-летняя чешка Каролина Плишкова потерпела поражение от 28-летней хорватки Петры Мартич, занимающей в рейтинге WTA 31-е место. поединок продолжался 1 час 25 минут и завершился в пользу хорватки со счетом 6:3, 6:3.

Плишкова выиграла два гейма на приеме и проиграла пять геймов на своей подаче. Каролина выполнила два эйса и допустила три двойные ошибки, а Петра один раз подала навылет при четырех двойных ошибках. Благодаря этой победе Мартич вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.

В четвертом круге соперницей Мартич станет сильнейшая в матче Вероника Кудерметова (Россия) – Кайа Канепи (Эстония).
Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Третий круг
Петра Мартич (Хорватия, 31) – Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 6:3, 6:3
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