Ролан Гаррос. Вторая ракетка мира Каролина Плишкова выбыла в третьем круге

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Вторая ракетка мира, 27-летняя чешкапотерпела поражение от 28-летней хорватки, занимающей в рейтинге WTA 31-е место. поединок продолжался 1 час 25 минут и завершился в пользу хорватки со счетом 6:3, 6:3.Плишкова выиграла два гейма на приеме и проиграла пять геймов на своей подаче. Каролина выполнила два эйса и допустила три двойные ошибки, а Петра один раз подала навылет при четырех двойных ошибках. Благодаря этой победе Мартич вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.В четвертом круге соперницей Мартич станет сильнейшая в матче Вероника Кудерметова (Россия) – Кайа Канепи (Эстония).Петра Мартич (Хорватия, 31) – Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 6:3, 6:3