Ролан Гаррос. Халеп в третьем круге ожидает победительницу матча Цуренко - Крунич

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.



В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин проходят матчи второго круга.Действующая чемпионка турнира, третья ракетка мира 27-летняя румынкав трех сетах переиграла свою ровесницу из Польши Магду Линетт, занимающую в мировом рейтинге 87-е место, со счетом 6:4, 5:7, 6:3.Матч продолжался 2 часа 11 минут. Халеп выиграла восемь геймов на приеме и проиграла шесть на своей подаче. На счету Симионы четыре эйса и столько же двойных ошибок, а Магда два раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.За выход в 1/8 финала Халеп сыграет с победительницей матча Александра Крунич (Сербия) – Леся Цуренко (Украина, 27).Симона Халеп (Румыния, 3) – Магда Линетт (Польша) – 6:4, 5:7, 6:3