Ролан Гаррос. Надежда Киченок и Эбигейл Спирс обыграли на старте действующих чемпионок

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинкаи ее напарницаиз США нанесли поражение первому дуэту турнира чешкамсо счетом 6:2, 6:4.Матч продолжался 1 час 16 минут. Киченок и Спирс реализовали четыре брейк-пойнта из одиннадцати возможных, Синякова и Спирс – один из пяти. Надежда и Эбигейл ни разу не подали навылет и совершили четыре двойные ошибки, а чешки выполнили один эйс при четырех двойных ошибках.Во втором круге Надежда и Эбигейл сыграют против испанского дуэта Мария Хосе Мартинес Санчес / Сара Соррибес Тормо.