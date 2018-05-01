Ролан Гаррос. Осака не пустила Азаренко в третий круг и другие результаты

Сегодня, 16:03 0 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин проходят матчи второго круга.



Первая ракетка мира, 22-летняя японка Наоми Осака нанесла поражение 29-летней белоруске Виктории Азаренко, занимающей в мировом рейтинге 43-е место, со счетом 4:6, 7:5, 6:3.



Теннисистки провели на корте 2 часа 50 минут. Осака реализовала пять брейк-пойнтов из 14-ти, Азаренко – четыре из одиннадцати. Наоми выполнила шесть эйсов и допустила одну двойную ошибку, а Виктория три раза подала навылет и совершила пять двойных ошибок. Благодаря этой победе японка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.



В третьем круге соперницей Осаки будет чешка Катержина Синякова, которая оказалась сильнее Марии Саккари (29) из Греции - 7:6(5), 6:7(8), 6:3.



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Второй круг

Наоми Осака (Япония, 1) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 4:6, 7:5, 6:3

Катержина Синякова (Чехия) – Мария Саккари (Греция, 29) – 7:6(5), 6:7(8), 6:3

Эшли Барти (Австралия, 8) – Даниэль Коллинз (США) – 7:5, 6:1

Ига Свётек (Польша) – Ван Цян (Китай, 16) – 6:3, 6:0

Аманда Анисимова (США) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:4, 6:2

Екатерина Александрова (Россия) – Саманта Стосур (Австралия) – 3:6, 6:1, 6:4

Алена Большова-Задойнова (Испания, Q) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:6(5), 7:6(3)

Белинда Бенчич (Швейцария, 15) – Лаура Зигемунд (Германия) – 4:6, 6:4, 6:4 В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 22-летняя японкананесла поражение 29-летней белоруске, занимающей в мировом рейтинге 43-е место, со счетом 4:6, 7:5, 6:3.Теннисистки провели на корте 2 часа 50 минут. Осака реализовала пять брейк-пойнтов из 14-ти, Азаренко – четыре из одиннадцати. Наоми выполнила шесть эйсов и допустила одну двойную ошибку, а Виктория три раза подала навылет и совершила пять двойных ошибок. Благодаря этой победе японка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.В третьем круге соперницей Осаки будет чешка Катержина Синякова, которая оказалась сильнее Марии Саккари (29) из Греции - 7:6(5), 6:7(8), 6:3.Наоми Осака (Япония, 1) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 4:6, 7:5, 6:3Катержина Синякова (Чехия) – Мария Саккари (Греция, 29) – 7:6(5), 6:7(8), 6:3Эшли Барти (Австралия, 8) – Даниэль Коллинз (США) – 7:5, 6:1Ига Свётек (Польша) – Ван Цян (Китай, 16) – 6:3, 6:0Аманда Анисимова (США) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:4, 6:2Екатерина Александрова (Россия) – Саманта Стосур (Австралия) – 3:6, 6:1, 6:4Алена Большова-Задойнова (Испания, Q) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:6(5), 7:6(3)Белинда Бенчич (Швейцария, 15) – Лаура Зигемунд (Германия) – 4:6, 6:4, 6:4