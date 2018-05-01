Катерина Козлова: Практически каждое движение мне больно делать

Катерина Козлова снялась с матча второго круга «Ролан Гаррос» против Элины Свитолиной.Катерина Козлова: «После матча первого круга на следующий день у меня усилился кашель, я начала просто очень сильно кашлять. Вчера утром я начала чувствовать боль в ребре и она ухудшалась с каждым часом. Я попыталась потренироваться, но мне еще хуже стало. Потом физиотерапевт уже ничего не мог сделать. Вчера мы пошли на УЗИ к врачу, и на данный момент обследование показывает у меня "stress fracture", миниатюрную, меньше миллиметра, трещину в ребре из-за кашля. Потому что из-за кашля мышцы тянут ребро и из-за этого очень сильные боли. Я, конечно, еще буду это проверять.Но я не стала сниматься вчера, думала, что может сегодня буду меньше кашлять. Но мне стало еще хуже, еще больнее, я ночью почти не спала, потому что практически каждое движение мне больно делать.Накануне «Ролан Гаррос» я так понимаю, что у меня был скорее всего и вирус, и бактерия вместе. Я пила антибиотики и мне стало легче, температура ушла, я приехала сюда и с четверга тренировалась по часу в день. Я не чувствовала себя лучше, но на корте могла немного двигаться. К матчу первого круга я не была готова на 100%, но я вышла. На следующий день у меня все опустилось судя по всему в бронхи.С пары в Париже я еще не снялась, потому что у меня не было времени, но буду сниматься.На травяной сезон у меня в планах были турниры в Ноттингеме, Бирмингеме, Истборне. Я еще заявлена в Ноттингеме, но это маловероятно, что я там буду играть, я буду сниматься, надеюсь Бирмингем смогу сыграть».