Ролан Гаррос. Нишикори не пустил Цонгу в третий круг

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.



В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Седьмая ракетка мира 29-летний японецпереиграл в четырех партиях 34-летнего француза, занимающего в мировом рейтинге 82-е место, со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.Теннисисты играли 3 часа 2 минуты. За это время Нишикори выиграл шесть геймов на подаче Цонги и проиграл четыре на своей. Кеи активно выиграл 35 розыгрышей, ни разу не подал навылет и допустил три двойные и 39 невынужденных ошибок. Жо-Вилфрид выполнил семь эйсов, 33 виннерса, допустив три двойных и 50 невынужденных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 6:3 в пользу японца.Следующим соперником Нмшикори будет серб(31), который был сильнее представителя Австралии- 6:4, 7:6(4), 6:4.Кеи Нишикори (Япония, 7) – Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4Ласло Джере (Сербия, 31) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:4, 7:6(4), 6:4