Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль вышел в третий круг

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128

участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний испанецв трех партиях победил 29-летнего немца, занимающего в рейтинге ATP 114-е место, со счетом 6:1, 6:2, 6:4.За 2 часа 9 минут, проведенные на корте, Надаль взял семь подач Мадена и не удержал две своих. Рафаэль выполнил три эйса и допустил столько же двойных ошибок, а Янник один раз подал навылет и один раз ошибся на подаче.За выход в 1/8 финала Надаль поспорит с бельгийцем(22), который победил серба- 6:2, 6:4, 6:3.Рафаэль Надаль (Испания, 2) –Янник Маден (Германия, Q) – 6:1, 6:2. 6:4Давид Гоффен (Бельгия, 22) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:2, 6:4, 6:3