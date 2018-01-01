Ролан Гаррос. Новак Джокович стартовал с победы

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.



В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Первая ракетка мира, 32-летний серб, посеянный под первым номером, вышел во второй круг после победы над 44-м номером мирового рейтинга, 22-летним полякомсо счетом 6:4, 6:2, 6:2.За 1 час 36 минут, проведенные на корте Джокович взял шесть подач Хуркача и не удержал одну свою. На счету Новака шесть эйсов и одна двойная ошибка, а соперник восемь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.Следующим соперником Джоковича станет победитель матча Генри Лааксонен (Швейцария, LL) – Педро Мартинес-Портеро (Испания, Q).Новак Джокович (Сербия, 1) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 6:2, 6:2