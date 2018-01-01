Ролан Гаррос. Стаховский не пробился во второй круг

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.



В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.33-летний украинец(LL), занимающий в мировом рейтинге 11-е место, проиграл 33-й ракетке мира, 34-летнему французу. Матч продолжался 2 часа 3 минуты и завершился в пользу француза со счетом 6:3, 6:3, 6:4.Стаховский не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт, а Симон сделал четыре брейка из 12-ти возможных. Сергей выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки, а Жиль три раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была пятая победа француза в пяти встречах с украинцем.За выход в третий круг турнира Симон сыграет с победителем матча Хауме Мунар (Испания) - Сальваторе Карузо (Италия, Q).Жиль Симон (Франция) - Сергей Стаховский (Украина, LL) – 6:3, 6:3, 6:4