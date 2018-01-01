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Ролан Гаррос. Ястремская проиграла Суарес-Наварро в первом круге
Ролан Гаррос. Ястремская проиграла Суарес-Наварро в первом кругеВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин проходят матчи первого круга.

Дебютантка турнира, 32-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская проиграла в трех партиях 30-летней испанке Карле Суарес-Наварро, занимающей в мировом рейтинге 29-е место. Поединок продолжался  1 час 39 минут и завершился в пользу испанки со счетом 2:6, 7:6(5), 6:0.

На счету Ястремской два брейка два эйса, 27 виннерсов, а также две двойные и 38 невынужденных ошибок. Сурес-Наварро сделал три брейка, активно выиграла 13 розыгрышей и допустила 20 невынужденных ошибок. Теперь в их личном противостоянии испанка вышла вперед 2:1.

Во втором круге Суарев-Наварро будет противостоять американка Шелби Роджерс, которая победила автралийку Астру Шарму – 6:3, 6:3.

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 2:6, 7:6(5), 6:0
Шелби Роджерс (США, SR) – Астра Шарма (Австралия) – 6:3, 6:3
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