Ролан Гаррос. Возняцки потерпела поражение на старте и другие результаты

Сегодня, 16:10 0 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин проходят матчи первого круга.



13-я ракетка мира, 28-летняя датчанка Каролин Возняцки потерпела поражение от 22-летней Вероники Кудерметовой, занимающей в мировом рейтинге 68-е место. Поединок продолжался 2 часа 4 минуты и завершился в пользу россиянки со счетом 0:6, 6:3, 6:3.



Соперницы взяли по пять подач друг друга. На счету Возняцки три эйса и одна двойная ошибка, а Кудерметова два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче.



Во втором круге соперницей Кудерметовой станет сильнейшая в матче Зарина Дияс (Казахстан) – Одри Альби (Франция, WC).



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) – Каролин Возняцки (Дания, 13) – 0:6, 6:3, 6:3

Кики Бертенс (Нидерланды, 4) – Полин Парментье (Франция) – 6:3, 6:4

Эшли Барти (Австралия, 8) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:3

Йоханна Конта (Великобритания, 26) – Антония Лоттнер (Германия, Q) – 6:4, 6:4

Лорен Дэвич (США, WC) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:2, 6:4

Виктория Кужмова (Словакия) – Ализе Корне (Франция) – 6:4, 6:3

Диан Пари (Франция, WC) – Вера Лапко (Беларусь) – 6:2, 6:4

Кайа Канепи (Эстония) – Юлия Гёргес (Германия, 18) – 7:5, 6:1 В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин проходят матчи первого круга.13-я ракетка мира, 28-летняя датчанкапотерпела поражение от 22-летней Вероники Кудерметовой, занимающей в мировом рейтинге 68-е место. Поединок продолжался 2 часа 4 минуты и завершился в пользу россиянки со счетом 0:6, 6:3, 6:3.Соперницы взяли по пять подач друг друга. На счету Возняцки три эйса и одна двойная ошибка, а Кудерметова два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче.Во втором круге соперницей Кудерметовой станет сильнейшая в матче Зарина Дияс (Казахстан) – Одри Альби (Франция, WC).Вероника Кудерметова (Россия) – Каролин Возняцки (Дания, 13) – 0:6, 6:3, 6:3Кики Бертенс (Нидерланды, 4) – Полин Парментье (Франция) – 6:3, 6:4Эшли Барти (Австралия, 8) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:3Йоханна Конта (Великобритания, 26) – Антония Лоттнер (Германия, Q) – 6:4, 6:4Лорен Дэвич (США, WC) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:2, 6:4Виктория Кужмова (Словакия) – Ализе Корне (Франция) – 6:4, 6:3Диан Пари (Франция, WC) – Вера Лапко (Беларусь) – 6:2, 6:4Кайа Канепи (Эстония) – Юлия Гёргес (Германия, 18) – 7:5, 6:1