Ролан Гаррос. Роджер Федерер – Лоренцо Сонего: обзор матча первого круга (Видео)

Сегодня, 21:36 13 | Теннис / Видео

Роджер Федерер в стартовом матче на Открытом чемпионат Франции в Париже одержал победу в трех партиях над 24-летним итальянцем Лоренцо Сонего, занимающим в рейтинге ATP 73-е место, со счетом

Это была перва официальная встреча теннисистов.





Третья ракетка мира, 37-летний швейцарецв стартовом матче на Открытом чемпионат Франции в Париже одержал победу в трех партиях над 24-летним итальянцем, занимающим в рейтинге ATP 73-е место, со счетом 6:2, 6:4, 6:4 Это была перва официальная встреча теннисистов.